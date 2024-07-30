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Общество

Прокуратура закрыла детям доступ в 136 сооружений

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В прокуратуре Пензенской области уделяется повышенное внимание опасным объектам, на которые могут проникнуть дети. Речь идет о ветхих, заброшенных зданиях, строениях.

Такие объекты есть во многих районах региона. Например, сотрудники надзорного органа выявили в Вадинском районе водонапорную башню объемом 28 куб. м. В 2022-м объект внесли в реестр бесхозяйственных.

«Поскольку поселковая администрация длительное время не принимала мер к оформлению права собственности на водонапорную башню и ее консервации, прокурор района направил в Вадинский районный суд заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный коммунальный объект», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонов

Суд удовлетворил требования, башню передали в муниципальную собственность. Рядом с объектом поставили ограждение.

В Кузнецком районе в 2023 году сотрудники прокуратуры обнаружили полуразрушенные здания. Их никто не содержал и не ставил на учет. Главам муниципальных образований внесли представления, требуя устранить нарушения, однако в срок исправили не все. Надзорный орган обратился в суд с 7 административными исками, чтобы принудить власти ограничить доступ на объекты, заколотив дверные и оконные проемы.

«Аналогичная исковая работа проведена прокурорами Первомайского района г. Пензы, Иссинского, Камешкирского, Малосердобинского, Мокшанского районов, Нижнеломовским межрайонным прокурором», - добавила Светлана Артамонова.

Только в этом году в областном центре, а также в Бессоновском, Бековском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Лунинском, Наровчатском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском, Тамалинском, Лопатинском, Шемышейском, Сердобском районах и городе Заречном после вмешательства прокуратуры закрыли доступ в 136 ветхих и заброшенных сооружений или зданий.

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