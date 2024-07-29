Работники Никольского стеклозавода пожаловались на задержку зарплаты

29.07.2024 | 13:34

В Никольском районе следователи проводят проверку по сообщению о невыплате работникам завода светотехнического стекла заработной платы с апреля 2024 года.

По указанию руководителя областного следственного управления СКР Владимира Игнатенкова в понедельник, 29 июля, организован выездной личный прием работников предприятия.

Следователь установит размер задолженности перед заводчанами и срок задержки зарплаты. По результатам проверки примут процессуальное решение.

«Сотрудниками следственного управления будут оперативно приняты все необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан», - подчеркнула старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее в Пензе было завершено расследование уголовного дела о невыплате работникам заработной платы.

По данным следствия, генеральный директор строительной организации полгода не платил 19 работникам, хотя имел такую возможность, и задолжал им более 4,5 млн рублей. После возбуждения уголовного дела начальник перечислил деньги людям.