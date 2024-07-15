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Общество

Участников СВО хотят лечить в обычных поликлиниках

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Военнослужащим хотят предоставить возможность получать медуслуги по полису ОМС. Сейчас они этого лишены.

Лечением и помощью военным, в том числе бойцам СВО, занимаются учреждения Минобороны. На время службы в рядах ВС РФ действие полиса ОМС приостанавливается. На практике это означает, что военнослужащие, пребывающие в отпуске далеко от госпиталя, вынуждены обращаться к платным специалистам.

«В период мобилизации всех ресурсов государства для поддержания надлежащего и достойного уровня обеспечения военнослужащих, в том числе находящихся на СВО, такая ситуация недопустима», - цитирует «Парламентская газета» авторов законопроекта, в котором предложено сохранить полис ОМС при поступлении на военную службу.

По мнению депутатов Госдумы РФ, мобилизованным гражданам, добровольцам и контрактникам, возвращающимся в отпуск, следует дать возможность подлечиться у гражданских врачей, пройти диспансеризацию, обратиться к психотерапевту в рамках действия полиса ОМС. Тем более что некоторые населенные пункты весьма удалены от военных частей и госпиталей.

Полис ОМС необходим, чтобы пользоваться бесплатной медициной. В перечне услуг - первичная медико-санитарная, скорая, специализированная помощь, а также паллиативная помощь и медицинская реабилитация.

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