Школу в Бессоновке обязали закупить патроны к автомату

15.07.2024 | 11:11

В Бессоновском районе суд удовлетворил иск прокурора к средней школе. Как показала проверка, организованная надзорным ведомством, образовательное учреждение не исполняло законодательство о военно-патриотическом воспитании молодежи.

Так, сотрудники прокуратуры установили, что кабинет ОБЖ не оснастили комплектом складных средних шин, макетом простейшего укрытия в разрезе, а также магазином к автомату Калашникова с учебными патронами.

Обязанность иметь такие пособия по закону ложится на школу. Администрация должна была закупить их.

«Выявленные прокуратурой Бессоновского района нарушения административным ответчиком, МБОУ СОШ с. Бессоновка, не оспариваются, возражения от него по заявленным требованиям в суд не поступили», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Пока решение в законную силу не вступило.