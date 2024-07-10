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Общество

11 июля погода не даст пензенцам отдохнуть от жары

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В четверг, 11 июля, жителей Пензенской области в очередной раз ожидает жара. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +14...+19 градусов, днем дойдут до отметок +26...+31.

На протяжении суток ветер будет дуть с севера со скоростью до 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков.

Из-за жары вновь объявлен желтый уровень погодной опасности.

11 июля в народном календаре - Крапивное заговенье. Согласно приметам, если день солнечный и жаркий, стоит ждать резких перемен в погоде, в ближайшее время заметно похолодает. Сильный дождь предвещает плохой урожай.

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