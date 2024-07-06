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Общество

Врачи сумели пришить пензенцу отсеченный палец

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42-летний житель Пензенской области неудачно поработал с «болгаркой» и едва не лишился большого пальца на руке.

Мужчина ошибся, поставив доску для обрезки, и диск практически отсек ему часть тела. Скорая доставила пострадавшего в клиническую больницу имени Г. А. Захарьина в Пензе через 2 часа после получения увечья.

«Осмотр при поступлении показал, что отсеченная часть пальца была зафиксирована при помощи бинта. В результате травмы палец держался на небольшом участке кожи (до 1 см), кровоснабжение было нарушено», - цитирует пресс-служба областного минздрава травматолога-ортопеда Виктора Кокарева.

По словам медика, при таком типе повреждения делают хирургическую обработку раны, формируют культю, а после выполняют сложную микрохирургическую операцию.

«Учитывая, что 1-й палец является наиболее значимым в функции кисти, было решено провести реплантацию в экстренном порядке», - пояснил Кокарев.

Операция прошла успешно. Восстановлению пациента способствовали и быстрая доставка в медучреждение, и мастерство врачей.

Сейчас, спустя 12 суток после вмешательства, мужчина выписан из больницы. Ему предстоит амбулаторное лечение и длительная реабилитация. Осложнений медики не наблюдали, палец «живой», с хорошей сосудистой реакцией.

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Источник — фото областного минздрава
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