Пьяный водитель чуть не устроил ДТП на улице Перспективной

02.07.2024 | 09:57

В Пензе на улице Перспективной полицейские задержали 40-летнего пьяного водителя. Он создавал аварийные ситуации на дороге.

О ненормальном поведении человека за рулем Ford Focus в полицию сообщил 35-летний очевидец.

«Ехал со стороны 40 лет Октября, перед мичуринским светофором замедлил движение, увидел, что одна машина виляет из стороны в сторону. Я сопроводил ее, позвонил на 102, сообщил марку автомобиля. Потом здесь, на Перспективной, его сотрудники остановили. Только недавно был случай, в Благовещенске по-моему, когда водитель в состоянии опьянения был и сбил 9 человек, 3 из них погибли. А сейчас впереди перекресток гидростроевский, час пик, люди из детского сада идут, с работы. Пьяный за рулем - преступник», - рассказал горожанин.

Водитель с явными признаками опьянения прошел освидетельствование на месте, не согласился с результатом и сдал тест в отделении наркологии. Там подтвердили, что мужчина нетрезв.

«В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», - сообщил инспектор ДПС Игорь Бедикин.