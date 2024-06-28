В Пензенскую область придет жаркая и сухая погода

29 июня жителей Пензенской области ждет жаркая и сухая погода. Такой прогноз сделали специалисты регионального гидрометцентра.
В ночь на субботу уличные термометры покажут +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +28. Осадков не ожидается, северный ветер будет дуть с умеренной скоростью.
Опасные погодные явления не прогнозируются.
Метеорологи объяснили, что жару принесет антициклон, под властью которого регион окажется в ближайшие дни.
«Столбик термометра станет штурмовать отметку в +30 °С. Небольшие кратковременные дожди возможны только в дневные часы понедельника, когда фон атмосферного давления понизится и начнет сказываться приближение атмосферного фронта с запада», - пояснили специалисты.