Пензенцев ждут серьезные перепады температур

27.06.2024 | 17:50

В пятницу, 28 июня, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается умеренный северный ветер - 9-14 м/с.

При этом прогнозируются серьезные перепады между дневными и ночными температурами.

Так, в ночь на пятницу, по данным Приволжского УГМС, похолодает до +9...+14 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26.

Аналогичная ситуация сложится и в следующие сутки: в ночь на субботу будет +11...+16 градусов, а днем ожидается до +28.

В народном календаре 28 июня - День Фита. На Руси говорили: дождь на Фита - плохо для жита (жито - несмолотое зерно пшеницы или ржи). Также народ верил, что скотина в этот день беспокоится к непогоде.