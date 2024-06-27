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Общество

Пензенцев ждут серьезные перепады температур

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В пятницу, 28 июня, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается умеренный северный ветер - 9-14 м/с.

При этом прогнозируются серьезные перепады между дневными и ночными температурами.

Так, в ночь на пятницу, по данным Приволжского УГМС, похолодает до +9...+14 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26.

Аналогичная ситуация сложится и в следующие сутки: в ночь на субботу будет +11...+16 градусов, а днем ожидается до +28.

В народном календаре 28 июня - День Фита. На Руси говорили: дождь на Фита - плохо для жита (жито - несмолотое зерно пшеницы или ржи). Также народ верил, что скотина в этот день беспокоится к непогоде.

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