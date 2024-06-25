Педиатр: Игры в песочнице грозят многими заболеваниями

25.06.2024 | 07:57

Песочница, излюбленные место игр многих детей, может стать источником инфекционных и паразитарных заболеваний. Об этом «Известиям» рассказала врач-педиатр Ульяна Гуреева.

По ее словам, через фекалии птиц в песочницу могут попасть кишечная палочка, шигеллы, ротавирусы, норовирусы, кампилобактерии и сальмонеллы. Симптомы заражения - тошнота, диарея, боль в животе, повышение температуры тела.

Также в песочнице высок риск заражения гельминтозами.

«Аскариды, острицы, токсокары также могут попасть в песочницу через фекалии зараженных животных (кошек, собак). Инфекции могут проявляться болями в животе и аллергическими реакциями. Заражение аскаридами, в частности, может проявляться также длительным кашлем, а заражение острицами - расстройством стула и зудом в области анального отверстия, усиливающимся ночью», - рассказала педиатр.

Еще одна беда, которой грозят игры в песочнице, - грибковые инфекции. Споры грибков могут оставить животные через фекалии, шерсть или прямой контакт. Дерматофиты вызывают кожные инфекции, например стригущий лишай, характерным признаком которого являются красные пятна.

«Протозойные инфекции, которые могут оказаться в песке, это чаще всего токсоплазмы и лямблии, попадающие в песок из-за зараженных животных и человека. Симптомы токсоплазмоза могут включать: увеличение лимфатических узлов, высокую температуру, мышечные и суставные боли, головные боли, слабость и усталость. Лямблиоз может проявляться аллергическими реакциями, диареей, болями в животе», - предупредила врач.

Ребенок может пораниться прячущимся в песке мусором. При таких травмах есть риск развития столбняка. Симптомы этого заболевания на начальных этапах - спазмы и скованность мышц (особенно в челюсти и шее), судороги, повышение температуры тела, затруднение при глотании. Болезнь может привести к инвалидности и даже к летальному исходу.

Ульяна Гуреева отметила, что заражения инфекциями можно избежать профилактикой - поддержанием чистоты детских площадок, регулярной сменой песка в песочницах, установкой ограждений для защиты от посещения животными.