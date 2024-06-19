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Общество

В Пензе провели учения на очистных сооружениях водопровода

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В среду, 19 июня, на очистных сооружениях водопровода площадки «Подгорная» состоялась совместная ежеквартальная тренировка сотрудников Горводоканала и аварийно-спасательного формирования ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр».

К учениям были привлечены работники цеха очистных сооружений водопровода, диспетчер аварийно-диспетчерской службы, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, лаборатория, отвечающая за контроль качества питьевой воды, и профессиональные спасатели.

«Согласно легенде произошло разрушение контейнера с хлором с полным истечением жидкого вещества при проведении разгрузочных работ. Осложнялась ситуация наличием пострадавшего», - рассказал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Ренат Янборисов.

В ходе тренировки были отработаны действия должностных лиц и сотрудников при эвакуации, готовность воспользоваться средствами индивидуальной защиты и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь от выбросов хлора.

Также была проверена работоспособность систем оповещения, водяной завесы и выполнены замеры уровня заражения хлором на местности.

«Совместные учения прошли успешно. Сотрудники Горводоканала и профессиональные спасатели уложились во временной регламент, показав слаженную работу в условиях аварийной ситуации», - добавил Ренат Янборисов.

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