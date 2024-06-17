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Общество

Троллейбусы-гармошки не вернутся на улицы Пензы

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Для Пензы не планируют закупать троллейбусы-гармошки. Об этом сообщили в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Подписчик телеграм-канала PenzaInform, обсуждая в комментариях общественный транспорт, обратился к чиновникам с предложением уделить внимание этой модели.

«Дело в том, что на заводе УТТЗ собирают опытную модель сочлененного троллейбуса (то есть гармошки). Вскоре после сборки она пойдет на испытания по городам. Хотелось бы узнать, есть ли какие-либо планы у вас по поводу испытаний (про приобретение пока молчу) троллейбусов-гармошек для нашего города? Тем более что есть такие маршруты, где их использование позволит высвободить несколько троллейбусов обычных, которые можно будет задействовать на других маршрутах, при этом без ущерба для пассажиров. Я имею в виду 7-й маршрут троллейбуса», - написал он.

Представитель министерства пояснил, что таких планов нет: этот вид транспорта не сможет беспроблемно передвигаться по улицам Пензы.

«Общий транспортный поток и ширина проезжей части не позволят использовать данный троллейбус», - уточнил он.

Сочлененные троллейбусы (ЗиУ-10) ездили по Пензе в 90-е годы.

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