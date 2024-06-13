14 июня жителям Пензенской области обещают разгул стихии

13.06.2024 | 22:15

В пятницу, 14 июня, в Пензенской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, местами - ливни и гроза. Возможен град.

При грозе порывы юго-западного ветра станут достигать 15-20 м/с.

По данным Приволжского УГМС, гром и молния вероятны уже в ночь на пятницу. При этом на улице будет +16…+21 градус.

Днем 14 июня воздух прогреется до +25…+30, к ночи снова станет прохладнее - +14…+19 градусов.

В народном календаре 14 июня - Устин Брусничные губы. На Руси подмечали: если на восходе солнца небо чистое, рожь уродится густая и спелая, а если утро дождливое, то будет хороший урожай льна и конопли.