Сетевое издание|18+|Пятница|14 июн 2024|04:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

14 июня жителям Пензенской области обещают разгул стихии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 14 июня, в Пензенской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, местами - ливни и гроза. Возможен град.

При грозе порывы юго-западного ветра станут достигать 15-20 м/с.

По данным Приволжского УГМС, гром и молния вероятны уже в ночь на пятницу. При этом на улице будет +16…+21 градус.

Днем 14 июня воздух прогреется до +25…+30, к ночи снова станет прохладнее - +14…+19 градусов.

В народном календаре 14 июня - Устин Брусничные губы. На Руси подмечали: если на восходе солнца небо чистое, рожь уродится густая и спелая, а если утро дождливое, то будет хороший урожай льна и конопли.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте