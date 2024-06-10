11 июня жителям Пензенской области будет жарко

10.06.2024 | 21:10

Во вторник, 11 июня, в Пензенской области будет жарко: синоптики обещают, что днем воздух прогреется до 33 градусов.

Ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть умеренный южный ветер 8-13 м/с.

В ночь на вторник температура опустится до +13...+18, на среду - до +14...+21.

В целом погода на текущей рабочей неделе окажется неспокойной, отметили в Приволжском УГМС. Вначале господствует антициклон, поэтому сухо и жарко, а затем скажется влияние атмосферных фронтов. В прогнозе стоят дожди различной интенсивности, грозы, порывистый ветер; возможен град.

В народном календаре 11 июня Феодосья Колосятница. На Руси верили: если в этот день утром по земле стелется туман - быть хорошей погоде, если безветренно и солнце печет - будет гроза или град.