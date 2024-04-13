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Общество

Пензенцам не стоит далеко убирать плащи и зонты

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В воскресенье, 14 апреля, в Пензенской области ожидается погода, не способствующая длительным прогулкам или загородным поездкам.

По данным Поволжского УГМС, на протяжении суток ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь.

Ночью ветер будет дуть с северо-запада, днем он сменит направление на южное, скорость - 8-13 м/с.

По прогнозам синоптиков, ночь будет холодной - 0...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +11...+16.

В народном календаре день 14 апреля назывался Марья Пустые Щи. К середине апреля запасы капусты иссякали, и о густом супе приходилось только мечтать. Рачительные хозяйки заменяли капустные листья сезонной свежей зеленью - крапивой и щавелем.

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