Жителей Пензенской области ждут северный ветер и дождь

05.04.2024 | 22:00

В Пензенской области в субботу, 6 апреля, будет мокро и пасмурно. Прогноз погоды подготовили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на субботу термометры покажут +1...+3 градуса. Подует северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами пройдет дождь, возможен мокрый снег.

Днем температура воздуха поднимется до +7...+9. Небо все также будет затянуто облаками.

«В субботу еще сохранится влияние атмосферного фронта, поэтому в большинстве районов пройдут дожди. При этом температурный режим понизится», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем, по ее словам, в права вступит антициклон, выглянет солнце и погода наладится. Уже в воскресенье столбики термометров могут подняться до отметки +16 градусов.