Жители Золотаревки оказались отрезанными от «большой земли»

03.04.2024 | 07:50

В рабочем поселке Золотаревка речка Медоевка залила мост, соединяющий улицы Речную и Белинского.

Видео в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала семья местных жителей. На кадрах видно, что небольшая река, обычно спокойная и неглубокая, сильно разлилась, и бурлящая темная вода залила мост.

«Теперь мы отрезаны и от дороги, ведущей к центру села, и от ближайшего магазина. И вода будет прибывать - снег еще не сошел. Пробовать перейти на другую сторону даже не стоит - вода ледяная, а течение быстрое», - рассказали они.

Впрочем, по словам сельчан, они не унывают: сам дом стоит на взгорке, и половодье ему не страшно. Запас продуктов в хозяйстве имеется, а в большом хозяйстве всегда есть чем заняться, так что сидеть без дела не приходится.

Семья золотаревцев вовремя подготовилась к паводку. О том, как лучше это сделать, рассказал «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

Он посоветовал жителям местностей, где ожидается сильный паводок, приготовить деньги, документы и лекарства и герметично их упаковать. Также следует запастись одеялами, сухой одеждой, продуктами и чистой водой.

По словам эксперта, во время половодья ни в коем случае нельзя окунаться в воду, даже если водоем хорошо знаком. Дело в том, что во время паводка вода частично разрушает строения, дороги и мосты, и в ней могут быть обломки, о которые легко травмироваться.

Находиться в доме на первом этаже опасно. Лучше подняться как можно выше, на второй-третий этаж, и ожидать спасателей.