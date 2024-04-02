3 апреля жителей Пензенской области ждет сильный ветер

В Пензенской области в среду, 3 апреля, будет облачно и ветрено. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз погоды.
В ночь на среду столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Днем потеплеет до +15...+20 градусов.
Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Будет дуть южный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Региональное ГУ МЧС России предупреждает о желтом уровне погодной опасности. При усилении ветра пензенцам советуют не выходить из дома.
Говоря о погоде, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - когда за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.
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