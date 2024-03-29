30 марта жителей Пензенской области ждет пасмурный день

29.03.2024 | 22:00

В субботу, 30 марта, в Пензенской области будет облачно и тепло. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз погоды.

В ночь на субботу термометры покажут +3...+5 градусов. Ожидаются небольшой дождь и слабый туман, который сохранится и утром.

Днем на улице потеплеет до +7...+9 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

«В предстоящие выходные дни Пензенский регион окажется во власти атмосферных фронтов. Повсеместно пройдут осадки (преимущественно в виде дождя) различной интенсивности. При этом температурный режим будет положительным в течение суток. Но уже в первый день апреля вновь власть в свои руки возьмет антициклон. Поэтому за окном ожидается солнечная и теплая погода», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В народном календаре 30 марта - Алексей Теплый. На Руси замечали, что в этот день бурно таял снег. Если появлялись большие ручьи, следовало ждать сильного половодья.