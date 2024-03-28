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Общество

29 марта погода порадует жителей Пензенской области

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В пятницу, 29 марта, в Пензенской области будет переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +10 градусов.

В темное время суток перестает быть морозно. В ночь на пятницу, по данным Приволжского гидрометцентра, еще ожидается до -6, а с наступлением субботы температура ниже нуля уже не опустится (+2...+4).

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока - 7-12 м/c.

По народному календарю 29 марта - Саввин (Тележный) день. На Руси говорили: на Савина сани покинь, телегу подвинь.

Народ подмечал, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

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