29 марта погода порадует жителей Пензенской области

28.03.2024 | 22:00

В пятницу, 29 марта, в Пензенской области будет переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +10 градусов.

В темное время суток перестает быть морозно. В ночь на пятницу, по данным Приволжского гидрометцентра, еще ожидается до -6, а с наступлением субботы температура ниже нуля уже не опустится (+2...+4).

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока - 7-12 м/c.

По народному календарю 29 марта - Саввин (Тележный) день. На Руси говорили: на Савина сани покинь, телегу подвинь.

Народ подмечал, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.