Часть улицы Карла Маркса перекроют из-за «Широкой Масленицы»

13.03.2024 | 10:39

В воскресенье, 17 марта, временно запретят проезд транспорта по улице Карла Маркса в Пензе.

Речь идет об участке от Красной до входа в Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

«Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00 в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города при проведении народного фольклорного праздника «Широкая Масленица», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Праздничная программа в парке начнется в 12:00. Гостей ждут народные забавы, спортивные состязания, игры и конкурсы. Чучело Зимы там подожгут в 19:00.

Народные гулянья пройдут и на других городских площадках. Так, Детский парк ждет гостей с 11:00. Поджигание чучела запланировано на 18:00. Там тоже обещают провожать зиму народными играми и забавами, конкурсами и соревнованиями.

В Комсомольском парке масленичные гулянья также начнутся в 11:00. В планах на день песни, танцы, игры и конкурсы для всех возрастов и, конечно, сжигание чучела - в 17:00. В Пензенском зоопарке, как обычно, сожгут две Зимы: в 11:50 и в 13:50.