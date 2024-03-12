Пензенцам, работающим за экраном, следует соблюдать правило 20-20-20

12.03.2024 | 08:19

Длительное пользование компьютером может негативно сказываться на зрении. Врачи рекомендуют проводить перед экраном взрослым людям 2-3 часа, детям - 1-2, однако эти советы практически невыполнимы.

Врач-офтальмолог Наталья Захарова в беседе с «Известиями» рекомендовала эффективный способ снижения напряжения с глаз - правило 20-20-20.

«Суть заключается в том, чтобы после каждых 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов - приблизительно 6 м. Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить уровень утомляемости», - пояснила специалист.

Слишком яркий свет в помещении или от экрана может усиливать зрительное напряжение. Освещение должно быть рассеянным, а яркость экрана - соответствовать уровню освещенности в комнате.

«Для облегчения симптомов сухости глаз и дискомфорта можно использовать увлажняющие капли, предназначенные для искусственного образования слез. Важно выбирать капли без консервантов, чтобы избежать дополнительного раздражения», - дала офтальмолог еще один совет.

Она рекомендовала установить экран на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии примерно 50–75 см от лица. Таким образом снизится нагрузка на шейные мышцы и уменьшится риск развития зрительной утомляемости.

Для глаз полезен открытый воздух, поэтому прогулки необходимы тем, кто подолгу сидит за компьютером.

«Солнечный и естественный свет, попадая на сетчатку, стимулирует синтез нейромедиатора допамина - химического вещества, посредством которого осуществляется передача нервного импульса. Допамин, в свою очередь, тормозит рост глазного яблока, профилактируя ухудшение зрения», - рассказала врач.

Снижению напряжения и улучшению кровообращения способствует регулярная гимнастика для глаз. Ее нужно делать как минимум по пять минут утром, сняв очки или контактные линзы.

«Движения должны быть плавные, без резких рывков. Это могут быть медленные круговые вращения глаз вправо и влево, зажмуривание и расслабление, фокусировка взгляда на различных объектах на разном расстоянии», - уточнила офтальмолог.