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Общество

1 марта жителей Пензенской области ждет плюсовая температура

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В первый день весны в Пензенской области ожидаются переменная облачность без существенных осадков и плюсовая температура.

Будет дуть умеренный ветер с юга. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на 1 марта похолодает до -10...-12 градусов, а днем резко потеплеет: температура поднимется до 0...+2. К ночи на субботу снова ожидается мороз: будет -11...-13 градусов.

Такие перепады температур стоят в прогнозе не только на пятницу, но и на выходные.

По народному календарю 1 марта - День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. На Руси считали, что по погоде можно судить о том, какой она будет летом. Верили, что яркий месяц сулит хороший урожай, а дождь 1 марта предвещает обилие хлеба и льна.

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