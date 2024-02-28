В последний день зимы пензенцам пообещали плюсовую температуру

28.02.2024 | 22:00

В ночь на четверг, 29 февраля, в Пензенской области ожидается -7…-12 градусов. Синоптики Приволжского гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

Утром - пасмурно около -8. Днем переменная облачность, без осадков, термометр покажет -3…+2 градуса. Ветер ожидается юго-западный, порывы 6-11 м/с.

Вечером около -1 градуса, пасмурно.

Согласно народным приметам, пензенцам не стоит радоваться теплу. Разгулявшаяся раньше времени весна означает, что морозы еще вернутся.

По прогнозам синоптиков, пока в регионе властвует антициклон, поэтому жителей ожидает сухая погода, умеренный мороз и плюсовые температуры в солнечные периоды.