В последний день зимы пензенцам пообещали плюсовую температуру

В ночь на четверг, 29 февраля, в Пензенской области ожидается -7…-12 градусов. Синоптики Приволжского гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.
Утром - пасмурно около -8. Днем переменная облачность, без осадков, термометр покажет -3…+2 градуса. Ветер ожидается юго-западный, порывы 6-11 м/с.
Вечером около -1 градуса, пасмурно.
Согласно народным приметам, пензенцам не стоит радоваться теплу. Разгулявшаяся раньше времени весна означает, что морозы еще вернутся.
По прогнозам синоптиков, пока в регионе властвует антициклон, поэтому жителей ожидает сухая погода, умеренный мороз и плюсовые температуры в солнечные периоды.
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