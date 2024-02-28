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Общество

Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

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В Заре продолжается строительство школы на 1 100 мест. Во вторник, 27 февраля, ход работ оценили чиновники.

Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

«В настоящее время выполняется устройство металлических конструкций, лестничных маршей, выхода на кровлю, парапетов. В блоках «Б», «Г», «Д», «Е» ведутся штукатурные работы, в блоке «В» уже монтируются окна», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

Всего блок-секций девять. Здание общей площадью около 22 тысяч кв. м будет трехэтажным, с лифтами и широкими лестницами.

Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

Также сейчас ведется устройство сетей тепло-, газо- и водоснабжения, канализации, котельной.

Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

На объекте задействованы 200 человек. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик организует работы в круглосуточном режиме.

Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

«На строительство направлено более 1 млрд 200 млн рублей. Динамику работ контролирует Управление капитального строительства Пензы. Полный объем планируется завершить к 1 сентября этого года», - добавили в мэрии.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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