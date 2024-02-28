Строительство школы в Заре будет вестись круглосуточно

28.02.2024 | 12:22

В Заре продолжается строительство школы на 1 100 мест. Во вторник, 27 февраля, ход работ оценили чиновники.

«В настоящее время выполняется устройство металлических конструкций, лестничных маршей, выхода на кровлю, парапетов. В блоках «Б», «Г», «Д», «Е» ведутся штукатурные работы, в блоке «В» уже монтируются окна», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего блок-секций девять. Здание общей площадью около 22 тысяч кв. м будет трехэтажным, с лифтами и широкими лестницами.

Также сейчас ведется устройство сетей тепло-, газо- и водоснабжения, канализации, котельной.

На объекте задействованы 200 человек. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик организует работы в круглосуточном режиме.

«На строительство направлено более 1 млрд 200 млн рублей. Динамику работ контролирует Управление капитального строительства Пензы. Полный объем планируется завершить к 1 сентября этого года», - добавили в мэрии.