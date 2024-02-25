Пензенцам пообещали очень неустойчивую весну

Поволжье, в том числе Пензенскую область, обойдет теплый атлантический циклон, поэтому начало календарной весны в Сурском крае будет холодным. Ночью термометр может показать до -10 градусов.
Об этом рассказала метеорологи центра погоды «Фобос».
Согласно прогнозу, чуть позже прогретый океанический воздух все же попадет в регион, и пензенцы наконец почувствуют оттепель. Однако расслабляться и радоваться комфортной смене сезонов им не следует.
По словам метеорологов, весна в этом году будет крайне неустойчивой, а март напомнит о том, что его по праву считают еще одним зимним месяцем. Прогнозируется, что днем будет не выше 0…-5, а ночью до -12 градусов.
Наступления настоящего тепла стоит ждать после дней весеннего равноденствия 20-21 марта.
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