23 февраля пензенцы смогут проверить ловкость и отведать каши

23.02.2024 | 09:25

В пятницу, 23 февраля, пензенцев приглашают нескучно провести время на свежем воздухе. В парках областного центра организовали праздничную программу.

В парке имени В. Г. Белинского мероприятия начнутся в 12:00. В программу «Подарок для самого смелого» включены концерт, спортивные соревнования, конкурсы на ловкость, координацию движений, снежные забавы.

«Для желающих - бесплатные каша и горячий чай», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

24-го и 25-го числа пензенцев также приглашают в парк им. Белинского, начало праздничной программы - в 12:00.

В Детском парке 23 февраля спортивный праздник «Присяге воинской верны» стартует в 11:00. Игры и викторины проведут и в субботу, и воскресенье, начало также в 11:00.

Ранее в Пензе утвердили план мероприятий на 23-е число. В 7:00 состоялось возложение цветов к воинским захоронениям на Мироносицком, Митрофановском и Ахунском кладбищах. В 8:00 мемориальная церемония прошла у монумента на площади Победы.