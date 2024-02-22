Глава Кузнецка поделился старой фотографией из караула

22.02.2024 | 12:58

В преддверии Дня защитника Отечества глава Кузнецка поделился снимком 1982 года. На нем он студент 3-го курса артучилища (третий справа). Соответствующий пост появился на личной странице Сергея Златогорского в соцсети «ВКонтакте».

«Мы в карауле. Рядом со мной - нынешний первый зам. главы администрации Кузнецка Шабакаев Рашид Идрисович. В этом году - 45 лет, как нас свела судьба. Он на фото в парадной форме, потому что нес службу на посту номер 1, у боевого знамени училища», - рассказал чиновник.

В то время Златогорский был у товарища разводящим. Он отметил, что меняли часовых каждые полтора часа. В сутки 13-14 походов по два километра в одну сторону.

«Считай, без сна и отдыха. Закалка, я вам скажу», - подчеркнул глава Кузнецка.

Также он выделил на фото двух украинцев (слева), назвав их «нашими». По его словам, мужчины не предали дружбу и присягу и поддерживают Россию.

«Всех вас, парни, с праздником. Победа будет за нами», - написал Златогорский.