Сетевое издание|18+|Четверг|22 фев 2024|16:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Глава Кузнецка поделился старой фотографией из караула

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В преддверии Дня защитника Отечества глава Кузнецка поделился снимком 1982 года. На нем он студент 3-го курса артучилища (третий справа). Соответствующий пост появился на личной странице Сергея Златогорского в соцсети «ВКонтакте».

«Мы в карауле. Рядом со мной - нынешний первый зам. главы администрации Кузнецка Шабакаев Рашид Идрисович. В этом году - 45 лет, как нас свела судьба. Он на фото в парадной форме, потому что нес службу на посту номер 1, у боевого знамени училища», - рассказал чиновник.

В то время Златогорский был у товарища разводящим. Он отметил, что меняли часовых каждые полтора часа. В сутки 13-14 походов по два километра в одну сторону.

«Считай, без сна и отдыха. Закалка, я вам скажу», - подчеркнул глава Кузнецка.

Также он выделил на фото двух украинцев (слева), назвав их «нашими». По его словам, мужчины не предали дружбу и присягу и поддерживают Россию.

«Всех вас, парни, с праздником. Победа будет за нами», - написал Златогорский.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Сергея Златогорского
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте