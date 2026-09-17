Отключение света в Пензе 18 сентября: список адресов

На четверг, 17 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Маньчжурия, микрорайон Автодром Вираж, СНТ «Энергетик-2» (Барковка) и отдельные дома на улицах Пушанина и Пушкина.

С 8:30 до 15:30 без света останутся дома № 2, 4, 54 на ул. Пушанина.

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение по адресам:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116;

- Большая Поляна, 3, 7, 9;

- ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69 (нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные);

- 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14; 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16, 18;

- Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22;

- ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85;

- Хороший пер, 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные);

- ул. Яблоневая, 66;

- ул. Ясная, 46;

- ул. Пушкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать на уч.: 1-10, 13-18, 21-30, 32, 33, 35, 36, 37, 39 в СНТ «Энергетик-2».

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.