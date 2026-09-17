Паспортные данные россиян, ищущих работу, начали воровать

В России мошенники создают фальшивые вакансии на ресурсах по поиску работы и крадут паспортные данные граждан. Это стало одной из распространенных схем хищения, рассказал эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков.

По его словам, злоумышленники размещают объявления о массовых вакансиях: курьера, водителя, сборщика заказов. При этом зарплата предлагается соответствующая рынку или чуть выше.

«Из 100 откликнувшихся хотя бы 10-15 человек предоставят свои данные без проверки», - отметил Щербаков в беседе с изданием «Газета.ru».

После отклика с соискателем связывается «менеджер» для собеседования. Если жертва осторожна, то общение прекращают, если соглашается на условия, то схема раскручивается дальше: человеку предлагают заполнить анкету, отправить сканы паспорта, ИНН, СНИЛС.

«Вариантов несколько: фишинговый сайт, отправка фото в мессенджер или установка вредоносного приложения», - пояснил эксперт.

Очень опасно селфи с паспортом. Такие снимки нужны для верификации в МФО, оформлении кредитов, регистрации электронных кошельков или создания фирм-однодневок.

Как только нужные данные получены, злоумышленники исчезают: не отвечают на звонки и сообщения. В итоге соискатель остается с риском оформления кредитов на его имя, возникновения проблем с налоговой и потери репутации.

Эксперт объяснил, как распознать фальшивую вакансию. Аферисты, как правило, не указывают название компании или предлагают только номер телефона, просят выслать паспортные данные до личной встречи. Все общение проходит только в мессенджере.

«Никогда не отправляйте сканы документов через мессенджеры или почту, проверяйте компанию по ЕГРЮЛ, звоните по официальному телефону, требуйте встречи в офисе», - посоветовал Щербаков.

Он подчеркнул: необходимо рассматривать любую вакансию, где требуют личную информацию до трудоустройства, как потенциальную угрозу.