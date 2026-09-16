17 сентября в Пензенской области будет туманно

15 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +5...+10 градусов, местами пройдет небольшой дождь, будет туманно. Днем ртутные столбики поднимутся до +15...+20, осадки маловероятны. К ночи на пятницу прогнозируется также +5...+10.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием Черноморского циклона, который принесет с собой значительные массы влажного и теплого воздуха.

Температурный режим приблизится к климатическим нормам сентября.

В старину подмечали: если 17 сентября день выдался ненастным и дождливым, осень окажется сухой; если после дождя все быстро подсохло, быть затяжному ненастью.