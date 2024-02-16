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Общество

Жителей Пензенской области ждет пасмурный день

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Жителей Пензенской области в субботу, 17 февраля, ждет морозная и пасмурная погода. Прогноз дали в региональном гидрометеоцентре.

В ночь на субботу столбики термометров покажут -13...-15 градусов, днем потеплеет до -7...-9 градусов. Подует умеренный южный ветер.

Существенных осадков не ожидается.

Ранее синоптики рассказали, когда в Пензенскую области придет потепление. Это случится, как только антициклон сменится циклоническим вихрем с северо-запада.

По прогнозам, морозы начнут ослабевать с воскресенья, 18 февраля.

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