Жителей Пензенской области ждет пасмурный день

Жителей Пензенской области в субботу, 17 февраля, ждет морозная и пасмурная погода. Прогноз дали в региональном гидрометеоцентре.
В ночь на субботу столбики термометров покажут -13...-15 градусов, днем потеплеет до -7...-9 градусов. Подует умеренный южный ветер.
Существенных осадков не ожидается.
Ранее синоптики рассказали, когда в Пензенскую области придет потепление. Это случится, как только антициклон сменится циклоническим вихрем с северо-запада.
По прогнозам, морозы начнут ослабевать с воскресенья, 18 февраля.
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