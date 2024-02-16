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Общество

В Пензенской области прокуратура защитила права девочки-инвалида

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В Нижнеломовском районе матери 10-летней девочки-инвалида пришлось добиваться положенной помощи от государства. Ребенок нуждался во множестве медицинских изделий, но не получал их.

У девочки диагностировано заболевание центральной нервной системы, при котором, по заключению врачебной комиссии, требуется более 20 видов уходовых и технических медицинских изделий.

Присвоенный в 2022 году статус паллиативного больного предполагает обеспечение всем необходимым, однако этого не произошло.

После обращения матери в дело вмешалась прокуратура.

«В результате принятых мер, в том числе удовлетворения судом ее иска в интересах ребенка, ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» заключило контракты на закупку медицинских изделий на сумму более 1 млн рублей и обеспечило девочку необходимыми медицинскими изделиями», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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