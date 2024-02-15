Пензенцев предупредили об аферах, связанных с новыми купюрами

15.02.2024 | 09:22

Мошенники стали применять схемы обмана, связанные с обновленной банкнотой номиналом 5 000 рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.

Первый вариант аферы заключается в том, что людям звонят по телефону и говорят о необходимости проверить подлинность купюр, в том числе новых 5 000 рублей. Для этого собеседнику предлагают установить на телефоне специальное приложение - «Банкноты Банка России».

«Такое приложение действительно существует, оно доступно на официальном сайте Банка России. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот - где именно они расположены и как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет», - пояснил управляющий Отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

Мошенники же дают ссылку на фальшивую программу, похожую на официальную. После установки приложения они получают удаленный доступ к телефону гражданина и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. После этого деньги исчезают.

Вторая схема подразумевает личный контакт с жертвой. Аферисты под видом работников социальных служб могут ходить по квартирам и убеждать жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 000 рублей на якобы новые, под видом которых подсовывают фальшивые купюры. На эту удочку нередко попадаются пожилые люди, пережившие не одну денежную реформу.

«На самом деле обновленные банкноты постепенно поступают в оборот. Старые купюры остаются в обращении наравне с новыми и выйдут из оборота по мере износа», - прокомментировал Александр Хлобыстов.

Эксперты рекомендуют игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, не устанавливать никакие приложения и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым финансовым вопросам звонить в свой банк.