Сетевое издание|18+|Четверг|15 фев 2024|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев предупредили об аферах, связанных с новыми купюрами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мошенники стали применять схемы обмана, связанные с обновленной банкнотой номиналом 5 000 рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.

Первый вариант аферы заключается в том, что людям звонят по телефону и говорят о необходимости проверить подлинность купюр, в том числе новых 5 000 рублей. Для этого собеседнику предлагают установить на телефоне специальное приложение - «Банкноты Банка России».

«Такое приложение действительно существует, оно доступно на официальном сайте Банка России. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот - где именно они расположены и как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет», - пояснил управляющий Отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

Мошенники же дают ссылку на фальшивую программу, похожую на официальную. После установки приложения они получают удаленный доступ к телефону гражданина и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. После этого деньги исчезают.

Вторая схема подразумевает личный контакт с жертвой. Аферисты под видом работников социальных служб могут ходить по квартирам и убеждать жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 000 рублей на якобы новые, под видом которых подсовывают фальшивые купюры. На эту удочку нередко попадаются пожилые люди, пережившие не одну денежную реформу.

«На самом деле обновленные банкноты постепенно поступают в оборот. Старые купюры остаются в обращении наравне с новыми и выйдут из оборота по мере износа», - прокомментировал Александр Хлобыстов.

Эксперты рекомендуют игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, не устанавливать никакие приложения и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым финансовым вопросам звонить в свой банк.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте