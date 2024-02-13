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Общество

В Пензе создадут банк видеоданных о состоянии дорог

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В Пензе на диагностику, обследование и оценку технического состояния дорог с формированием соответствующей базы данных готовы потратить 3 млн 795 тысяч 148 рублей.

Такой электронный аукцион сейчас проходит на портале госзакупок. Заказчиком выступает городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 февраля. Деньги на эти цели выделяются из городского бюджета.

Под обследованием дорог понимается определение их геометрических параметров, фактической конструкции покрытия, высоты насыпей, глубины выемок, водоотводных устройств; классификация грунтов; оценка ровности или колейности.

Также необходимо составить техническую и эксплуатационную характеристику мостов (путепроводов), обследовать тротуары (наличие/отсутствие, ширина, уклоны, высотные отметки), автобусные остановки, участки концентрации ДТП.

Фотовидеосъемка обязательна. После систематизации данных подрядчик должен создать видеобанк и передать его заказчику на внешнем жестком диске.

В списке - 898 участков улиц и проездов общей протяженностью 656,6 км во всех микрорайонах Пензы. Работы предстоит выполнить с 5 августа по 21 октября.

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