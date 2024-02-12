В Пензе составили портрет среднестатистического преступника

12.02.2024 | 10:18

Из 6 306 человек, которые в 2023 году совершили преступления в Пензенской области, большинство - мужчины. В числе нарушителей закона 980 женщин (15,5%) и 125 несовершеннолетних (2%).

Такие данные уголовно-правовой статистики привели в региональной прокуратуре. Показатели анализируют для установки причин и условий совершения преступлений, разработки путей и средств их предупреждения.

Большинство нарушителей закона в 2023-м не имели постоянного источника дохода (66%) и входили в возрастную категорию от 30 до 49 лет (57,5%).

У 71,5% из них среднее (общее и профессиональное) образование, у 10,5% - высшее. 36 являлись учащимися, 167 - студентами.

На момент совершения преступления каждый третий был в состоянии алкогольного опьянения (2 055 человек).

«60% ранее уже совершали преступные деяния (3 761). Четверть выявленных преступников имели не снятую в установленном законом порядке судимость (1 844)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.