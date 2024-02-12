Пензенцы станут отличать растительно-мясные котлеты от мясных

12.02.2024 | 08:56

В Минсельхозе РФ подготовили проект изменений в техрегламент ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Так пензенские покупатели смогут узнать, сколько мяса содержат приобретаемые ими котлеты или купаты.

Сейчас производители одинаково маркируют продукцию с разным содержанием мяса. После принятия изменений на прилавках магазинов появится товар нескольких классификационных групп.

Как уточняет «Парламентская газета», так маркировать хотят продукцию из мяса кур, гусей и индейки.

Мясную группу составят котлеты, биточки, купаты и так далее с долей мяса более 60%, мясосодержащую - от 5% до 60%.

Также будет мясорастительная группа. Это продукты с растительными ингредиентами, мяса в их составе - от 30% до 60%. Если же его от 5% до 30%, то товар отнесут к растительно-мясной группе.