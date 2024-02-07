Юрист: Пенсионеры рискуют, увольняясь для индексации выплат

07.02.2024 | 07:53

Работающие пенсионеры идут на риск, увольняясь с работы, а затем вновь возвращаясь на свое трудовое место. Такая схема применяется для того, чтобы Соцфонд проиндексировал им пенсию.

Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он напомнил, что индексацию государственных выплат работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С этого момента перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения.

То есть если, к примеру, пенсионер уволился в январе, то проиндексированную пенсию он начнет получать с апреля, к тому же еще получит доплату за три месяца. Поэтому многие пожилые люди увольняются, начинают получать проиндексированную пенсию и вновь возвращаются на рабочие места.

«Выгода очевидна. Но если пенсионер сам придумает такую схему и уволится, а работодатель будет против, то уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. Таким образом человек потеряет место работы, что для работающего пенсионера может быть фатально - с нуля на новое место его уже не возьмут», - разъяснил Иван Соловьев.

По его словам, такая схема не является нарушением закона, однако бюджет теряет деньги. Юрист предупредил, что Соцфонд и трудовая инспекция могут через суд добиться переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером. Таким образом государство сможет вернуть суммы произведенных выплат.

Однако эксперт признал, что многие пенсионеры работают не от горячего желания трудиться, а потому что пенсий им не хватает на жизнь.

«Так что экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров. Пусть не в том же объеме, как неработающим, но такой шаг избавит от искушения рисковать», - резюмировал юрист.