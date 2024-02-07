8 февраля в Пензенской области ожидаются снег и метель

07.02.2024 | 21:55

В четверг, 8 февраля, в Пензенской области ожидаются мокрый снег, местами снежные заносы и гололедица.

Ночью в некоторых районах прогнозируется метель, порывы южного ветра могут достичь 20 м/с, температура воздуха -4…-9 градусов, рассказали в Приволжском гидрометеоцентре.

Днем также ожидаются осадки, ветер западный с порывами до 13 м/с. Термометр покажет +1…-4 градуса. Вечером прогнозируется небольшой снег, -6…-9 градусов. Жителям области следует быть особенно внимательными из-за гололеда.

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении дорожных условий в регионе из-за снегопада. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, быть бдительными.

Пешеходам же следует быть осторожными, помнить о том, что при непогоде тормозной путь машины значительно возрастает, поэтому она может вовремя не остановиться.