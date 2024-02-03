В Пензенской области ожидаются мокрый снег и резкий ветер

03.02.2024 | 14:42

В воскресенье, 4 февраля, в Пензенскую область придет северо-западный циклон, запасшийся над акваторией Атлантического океана большими объемами влаги. В связи с этим ожидаются интенсивные осадки и порывистый ветер.

Об этом предупредили в Приволжском УГМС.

Ночью температура воздуха прогнозируется -5...-10 градусов, будет идти небольшой снег при южном ветре.

Днем термометр покажет -3...+2. Снег продолжит идти, но станет мокрым, а ветер сменит направление на юго-западное.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили: утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В старину снегопад на Тимофея Полузимника - так называли в народе этот день - считался хорошей приметой: он обещал богатый урожай зерновых. Если же проглядывало солнце, то можно было предполагать раннюю весну.