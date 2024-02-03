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Общество

В Пензе сбросили сточные воды в протоку Целибуху

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В Пензе сбрасывают сточные воды в протоку Целибуху.

Целибуха расположена в Железнодорожном районе Пензы, на правом берегу реки Суры. Она связывает Дегтярный и Калашный затоны.

Неравнодушные горожане сообщили в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, что загрязнение протоки наблюдается в районе СНТ «Пригородное».

Специалисты выехали на место и удостоверились в факте нарушения природоохранного законодательства.

«Информация направлена в отдел полиции для установления и привлечения виновных лиц к административной ответственности», - сообщили в региональном минлесхозе.

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Источник — фото областного минлесхоза
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