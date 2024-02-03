В Пензе сбросили сточные воды в протоку Целибуху

В Пензе сбрасывают сточные воды в протоку Целибуху.
Целибуха расположена в Железнодорожном районе Пензы, на правом берегу реки Суры. Она связывает Дегтярный и Калашный затоны.
Неравнодушные горожане сообщили в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, что загрязнение протоки наблюдается в районе СНТ «Пригородное».
Специалисты выехали на место и удостоверились в факте нарушения природоохранного законодательства.
«Информация направлена в отдел полиции для установления и привлечения виновных лиц к административной ответственности», - сообщили в региональном минлесхозе.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀