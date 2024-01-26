Эндокринолог опровергла утверждение о пользе вечернего кефира

26.01.2024 | 08:46

Совет пить на ночь кисломолочные продукты является заблуждением. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном - всего лишь миф. И дело не в «зловредных» врачах, которые давали плохие советы, а в том, что в последние годы появились новые знания. Теперь используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс. То есть теперь мы смотрим, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов», - пояснила она.

Врач утверждает: регулярное потребление кисломолочных продуктов перед сном может привести к накоплению жировой ткани и развитию диабета.

«Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать», - пояснила Зухра Павлова.

По ее словам, таким образом можно заработать нарушение гликемии натощак, то есть преддиабет. В свою очередь, при наличии прочих факторов он может развиться в диабет.

«Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани. А у нас - век эпидемии ожирения», - предупредила эндокринолог.