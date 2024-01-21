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Общество

Жизнь четырех пензенских детей спас пожарный извещатель

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В 2023 году в Пензенской области установили 12 000 пожарных извещателей в домах семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Устройства спасли от гибели 9 человек, в том числе четырех детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пожарные извещатели устанавливают бесплатно в домах людей, входящих в группу риска. Прежде всего это одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, социально неадаптированные или злоупотребляющие спиртным граждане.

Чаще всего возгорания происходят из-за нарушения правил обращения с электрическим оборудованием и системами отопления, а также неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что в области при пожарах погибли 69 человек (90 - в 2022-м), все они совершеннолетние. Травмы получили 54 (63 - с января по декабрь 2022-го), в их числе двое детей.

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