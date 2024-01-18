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Общество

Чиновники объяснили, куда пропадал автобус № 40 в праздники

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В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» рассказали, почему в новогодние праздники еще больше обострились проблемы с общественным транспортом в Заре. Оказалось, что автобусы № 40 работали по графику выходного дня, о чем люди были не в курсе.

«Сколько машин на маршруте № 40? Есть стойкое ощущение, что маловато. Особенно это ощущалось во время новогодних каникул. Из двух попыток дождаться ни одна не увенчалась успехом. Может, маршрут № 40 уже ликвидировали?» - обратился горожанин в рубрику «Вопрос-ответ» на PenzaInform.ru.

Именно его обращение было перенаправлено в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Так пояснили, что муниципальный маршрут регулярных перевозок № 40 «пос. Нефтяник - пос. Зиф - стадион «Пенза» обслуживает ООО «Дилижанс Экспресс» и это обслуживание не прекращалось.

«По информации перевозчика, выпуск автобусов на маршрут № 40 в период с 1.01.2024 по 8.01.2024 осуществлялся по графикам выходного дня в количестве 2 единиц подвижного состава. Информацию о работе маршрута жители города могут получить по телефону доверия перевозчика: 67-42-79», - добавили в ведомстве.

Руководителю ООО «Дилижанс Экспресс» поручили усилить контроль за обслуживанием маршрута и обеспечить оперативную замену машин, сошедших с линии по причине технической неисправности.

Ранее жители Зари потребовали решить проблему с маршрутом № 25. Ежедневные трудности, которые им приходится преодолевать, чтобы попасть в центр Пензы, люди назвали аттракционом на выживание.

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