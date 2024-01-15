16 января в Пензенской области будет плюсовая температура

15.01.2024 | 21:35

Во вторник, 16 января, в Пензенской области ожидается облачная погода и мокрый снег, переходящий в дождь. При этом утром и днем будет дуть сильный южный ветер: порывы достигнут 15-20 м/с, предупредили в МЧС.

В ночь на 16-е число прогнозируются снег и умеренный ветер, термометры покажут -5…-7 градусов.

Днем во вторник в Пензенской области потеплеет до 0…+2°C.

К ночи на среду, согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, будет -4…-6 градусов, мокрый снег с дождем сохранятся.

Согласно народному календарю, 16 января Гордеев день. На Руси верили, что по погоде можно судить о том, каким окажется март. Также подмечали: в этот день большие белые облака в небе сулят вьюгу.