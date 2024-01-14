Невролог: сон сидя может указывать на опасную болезнь

14.01.2024 | 11:19

На опасные болезни в некоторых случаях указывают поведение и привычки человека. Так, к симптомам можно причислить внезапно появившиеся раздражительность, апатию, изменение вкусовых пристрастий, сон сидя.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» рассказала, что стоит насторожиться, если человек некоторое время находится в состоянии апатии, ощущает хроническую усталость, упадок сил. В таком случае следует немедленно проверить кровь на уровень гемоглобина, чтобы подтвердить или исключить железодефицитную анемию.

«При этом заболевании часто возникает заторможенность, ухудшаются память и скорость реакции. В некоторых случаях у людей с анемией возникает желание употребить в пищу что-то несъедобное: мел, штукатурку, землю», - пояснила специалист.

Сидя уснуть могут не только очень уставшие люди, но и те, у кого имеется сердечная недостаточность. Этот состояние, при котором сердце хуже перекачивает кровь, организм испытывает кислородное голодание, в легких и других органах скапливается жидкость, нарушается дыхание и обмен веществ.

«Один из первых симптомов развития хронической сердечной недостаточности - одышка, учащенное дыхание, вызванное застоем крови в легких. Сначала она появляется только при физической активности. А при развитии заболевания усиливается в лежачем положении, поэтому иногда люди с таким заболеванием спят полусидя», - отметила невролог.

Что касается раздражительности и гиперактивности, плаксивости, чувства страха и беспокойства, бессонницы, то они могут указывать на появление гипертиреоза. Это заболевание щитовидной железы, которое приводит к гормональному дисбалансу и влечет за собой заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.

Также неврологу стоит показаться людям, у которых внезапно ухудшилось зрение, они стали замечать за собой потерю равновесия и нарушение координации. Все это симптомы многих неврологических нарушений.