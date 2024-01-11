Подросткам не будут продавать безалкогольное пиво

11.01.2024 | 08:42

На отзыв Правительства РФ направлен законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним», разработанный в комитете по охране здоровья Госдумы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на документ, депутаты уточняют, что речь идет о напитках на основе пива, в которых содержание этилового спирта не превышает 0,5%.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что несовершеннолетним запрещено продавать спиртное как в магазинах, так и в точках общепита. Но запрет распространяется исключительно на алкоголь, который содержит более 0,5% этанола. Для напитков, в которых доля этилового спирта не превышает этот показатель, ограничение не действует.

Хотя технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя, этанол из напитков удаляют искусственно. Кроме того, производителям разрешают использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола.

«Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», - подчеркнули авторы инициативы.

Согласно законопроекту, продавцы на кассе должны будут спрашивать у покупателя документ, удостоверяющий его личность и возраст. При отказе его предъявить напиток не продадут. При нарушении этого правила продавца могут наказать рублем, причем максимальная сумма штрафа, согласно КоАП, составляет 500 тысяч рублей.

Такие нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее законодатели приравняли к алкогольной продукции мороженое и продукты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5%. Их теперь запрещено продавать несовершеннолетним.