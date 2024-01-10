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Общество

«Алкогольное» мороженое запретили продавать детям и подросткам

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Мороженое и продукты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5% приравняли к алкогольной продукции. Таким образом, их теперь запрещено продавать несовершеннолетним.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ размещено на официальном сайте опубликования правовой информации.

В начале ноября 2023 года власти Амурской области обратились к Минфину с просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем в общепите, а также запретить продавать его несовершеннолетним. Инициативу поддержал ряд депутатов Госдумы, предложив запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и у школ.

Распоряжение кабмина, опубликованное во вторник, исключает мороженое с содержанием этилового спирта более 0,5% из списка пищевой продукции, не относящейся к алкогольной. Ранее, не имея этого статуса, оно могло продаваться детям и подросткам.

«В перечне пищевой продукции,.. которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции ... позицию, касающуюся мороженого,.. исключить», - говорится в документе.

Кроме того, из перечня исключены позиции, касающиеся «десертов взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления, сладкого пищевого льда» с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Таким образом, их продажа несовершеннолетним теперь также запрещена.

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Источник — фото pixabay.com
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