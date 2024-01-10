Опубликован график приема участников СВО в мэрии на январь

10.01.2024 | 16:35

Администрация Пензы опубликовала график приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на текущий месяц.

Их будут ждать в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4, в 15:00 11, 18 и 25 января.

Прием ведется по записи, нужно предварительно позвонить по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запущен 1 сентября. С 14-го числа в Пензе каждую неделю проводят личный прием бойцов СВО и членов их семей.

С ними общаются заместитель главы администрации Пензы, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.