В Заречном женщина не пропустила пешехода и поплатилась

09.01.2024 | 11:29

В Заречном водитель не пропустила пешехода, получила штраф, но не захотела его оплачивать. Она пошла в суд.

В декабре горожанка на Nissan Qashqai проехала мимо человека, пытавшегося пересечь дорогу по нерегулируемому переходу возле дома № 22 на проспекте 30-летия Победы. Это нарушение заметил сотрудник ДПС, который составил на водителя протокол.

Штраф в 1 500 рублей зареченку не устроил. Она подала жалобу на постановление, попросила суд прекратить производство и изложила свою версию событий.

«Указала, что приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, она снизила скорость, в связи с завершением маневра, съезда с кругового движения, в непосредственной близости к переходу, пешехода заметить не могла, так как на улице было еще темно, и он был вне зоны видимости», - сообщили в Зареченском районном суде.

Только убедившись с безопасности проезда, женщина решила пересечь переход - так она заявила. Однако слова горожанки были опровергнуты записью с видеорегистратора из машины ДПС. На ней оказался запечатлен момент нарушения. Человек вышел на дорогу, а водитель его не пропустила.

Жалобу женщины оставили без удовлетворения. Ей придется уплатить штраф.